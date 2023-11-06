Ви маєте це побачити: зазирніть у дуже яскравий будиночок, який належав тільки художникам

У мистецькому районі Бісбі, штат Аризона, продають одне колоритне та креативне житло. У ньому так багато кольорів, що мало хто зміг би там жити.

Останніми власниками будинку була пара художників, а до них там жила також місцева художниця. Кожен, хто купує його, начебто залишає там свій відбиток. Зараз житло продають за 425 тисяч доларів.

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Будинок яскравих кольорів

Однією з тих митців, які жили в будинку, була Роуз Джонсон – художниця з Аризони, яка померла в 2009 році.

"Вона була місцевою легендою. Її мистецтво унікальне. Джонсон додала багато декоративних елементів навколо дверних рам, стелі та молдингів", – розповів агент з лістингу Боб Кляйн.

Унікальне житло називають бунгалом, бо воно одноповерхове і маленьке. Будиночок вміщує три спальні й дві ванні кімнати, а його загальна площа становить 110 квадратних метрів. Це житло побудували досить давно – ще в 1914 році.

Різнобарвний інтер'єр / Фото Bob Klein

"Ми живемо у справді візуально красивій місцевості з пейзажами із красивими кольорами та червоними скелястими горами. Крім того, цей будинок у Бісбі розташований за 8 кілометрів від кордону з Мексикою. Тож на дизайн вплинула мексиканська культура кольору та відсутність страху використовувати колір. Це те, що я справді люблю в цьому будинку, – поділився агент.

Ідеальним покупцем цього яскравого й різнобарвного будиночка став би художник. Адже дуже мало людей зрозуміють цей дизайн і навряд чи його збережуть.