Найдорожчий будинок у Славську: скільки коштує двоповерховий дерев'яний котедж

У курортному селищі Славське пропонують придбати всього лише десяток будинків. Найдорожчим серед них є двоповерховий дерев'яний котедж з 17 сотками землі.

Наразі котедж функціонує як відпочинкова база, адже має свою колоритну назву. Він розташований дорогою на гору Тростян. Ціна будинку разом із ділянкою становить 300 тисяч доларів, тобто близько 11 мільйонів гривень. Зараз це найдорожчий будинок у Славську згідно з даними на платформі OLX, повідомляє 24 Канал.

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Який вигляд має найдорожчий будинок у Славську

Загальна житлова площа котеджу складає 485 квадратних метрів. Автор оголошення зазначає, що в будинку є 22 кімнати з балконом, звідки відкривається чудовий краєвид на гори.

У світлих просторих кімнатах є двоспальне ліжко (з можливістю трансформації у два односпальні), санвузол, стіл, холодильник, телевізор, шафа для одягу, електрочайник. У домашніх номерах є холодильник і посуд,

– зазначено в описі.

На першому поверсі котеджу облаштували просторий зал-їдальню з місцем для відпочинку, караоке та виходом на літню криту терасу.

Це не просто котедж, а база відпочинку для оренди / Фото OLX

На території котеджу є стоянка для автомобілів, альтанки, мангали, гойдалки. Влітку власники завжди встановлювали відкритий басейн і джакузі для 4 – 6 осіб.

Найдорожча квартира в курортному Трускавці

Найдорожче помешкання на ринку Трускавця коштує 190 тисяч доларів. Це квартира з авторським ремонтом з меблями, які виготовляли на замовлення. Інтер'єр житла справді облаштований зі смаком, в мінімалістському стилі.

Площа помешкання невелика – 80 квадратних метрів. Власники облаштували дві спальні, кухню, вітальню та ванну кімнату. Квартира розташована на останньому поверсі 5-поверхового будинку.