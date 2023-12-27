Сейчас коттедж функционирует как база отдыха, ведь имеет свое колоритное название. Он расположен по дороге на гору Тростян. Цена дома вместе с участком составляет 300 тысяч долларов, то есть около 11 миллионов гривен. Сейчас это самое дорогое здание в Славске согласно данным на платформе OLX, сообщает 24 Канал.

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Как выглядит самый дорогой дом в Славске

Общая жилая площадь коттеджа составляет 485 квадратных метров. Автор объявления отмечает, что в доме есть 22 комнаты с балконом, откуда открывается вид на горы.

В светлых просторных комнатах есть двуспальная кровать (с возможностью трансформации в две односпальные), санузел, стол, холодильник, телевизор, шкаф для одежды, электрочайник. В домашних номерах есть холодильник и посуда.

– указано в описании.

На первом этаже коттеджа обустроили просторный зал-столовую с местом отдыха, караоке и выходом на летнюю крытую террасу.

Это не просто коттедж, а база отдыха для аренды.

На территории коттеджа есть стоянка для автомобилей, беседки, мангалы, качели. Летом владельцы всегда устанавливали открытый бассейн и джакузи для 4 – 6 человек.

Самая дорогая квартира в курортном Трускавце

Самое дорогое жилье на рынке Трускавца стоит 190 тысяч долларов. Это квартира с авторским ремонтом с мебелью, которую изготавливали на заказ. Интерьер жилья действительно оборудован со вкусом, в минималистском стиле.

Площадь квартиры небольшая – 80 квадратных метров. Владельцы обустроили две спальни, кухню, гостиную и ванную. Квартира расположена на последнем этаже 5-этажного дома.