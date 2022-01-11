Квартира площею близько 501 квадратних метра у кондомініумі, збудованому на Нижньому Мангеттені, межує з оселями багатьох голлівудських зірок, зокрема Дженніфер Лоуренс та Майка Майєрса.

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Згідно з документами, Тімберлейк придбав це приміщення у 2017 році за 20,2 мільйона доларів. Особа нового покупця не встановлена.

Зірковий кондомініум на Нижньому Мангеттені / Фото justjared

Що є у помешканні, яке належало Тімберлейку

Джастін Тімберлейк продав квартиру в Нью-Йорку за 29 мільйонів доларів / Фото justjared

Відомо, що у квартирі є 4 спальні кімнати та кілька санвузлів. На першому рівні розташовані кімнати для спільного користування – кухня, їдальня та вітальня. Більше приватності забезпечує другий рівень – саме тут розташовані спальні, господарський санвузол та простору гардеробну.

У кондомініумі також є критий басейн, фітнес-центр, турецька лазня та тераса на даху площею 464 "квадрата".

Джастін Тімберлейк продав квартиру в Нью-Йорку за 29 мільйонів доларів / Фото justjared

Тімберлейк та його дружина, актриса Джессіка Білл також володіють нерухомістю в Лос-Анджелесі. Минулого року пара виставила на продаж свій маєток на Голлівудських пагорбах за 35 мільйонів доларів.