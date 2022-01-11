Квартира площадью около 501 квадратных метра в кондоминиуме, построенном на Нижнем Манхэттене, граничит с жилищами многих голливудских звезд, в том числе Дженнифер Лоуренс и Майка Майерса.

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Согласно документам, Тимберлейк приобрел это помещение в 2017 году за 20,2 миллионов долларов. Личность нового покупателя не установлена.



Звездный кондоминиум на Нижнем Мангеттене / Фото justjared

Что есть в доме, который принадлежал Тимберлейку

Джастин Тимберлейк продал квартиру в Нью-Йорке за 29 миллионов долларов / Фото justjared

Известно, что в квартире есть 4 спальни и несколько санузлов. На первом уровне расположены комнаты для общего пользования – кухня, столовая и гостиная. Больше приватности обеспечивает второй уровень – именно здесь расположены спальни, хозяйственный санузел и просторная гардеробная.

В кондоминиуме есть крытый бассейн, фитнес-центр, турецкая баня и терраса на крыше площадью 464 "квадрата".



Джастин Тимберлейк продал квартиру в Нью-Йорке за 29 миллионов долларов / Фото justjared

Тимберлейк и его супруга, актриса Джессика Билл также владеют недвижимостью в Лос-Анджелесе. В прошлом году пара выставила на продажу свое поместье на Голливудских холмах за 35 миллионов долларов.