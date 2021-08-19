Джефф Безос купив квартиру в Нью-Йорку: чому зраділи його сусіди

Найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос купив нову квартиру у Нью-Йорку. Нерухомість розташована на Манхеттені.

За розкішний об'єкт мільярдер заплатив 23 мільйони доларів (613 мільйонів гривень). Чому зраділи його нові сусіди – читайте далі.

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Що відомо про угоду

Нову квартиру Джефф Безос офіційно придбав 6 серпня. За апартаменти на П'ятій авеню він заплатив 23 мільйони доларів. Площа об'єкта – 386 квадратних метрів. У квартирі є 4 спальні та 4 ванні кімнати. Особливість нерухомості – великі вікна з розкішним видом на Медісон-сквер і Всесвітній торговий центр.

Нова квартира Безоса розташована на П'ятій авеню / Фото lalibre

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Реакція сусідів

У 24-поверховому будинку, де знаходиться житло, Джеффу Безосу вже належать дві квартири й трирівневий пентхаус.

Безос є власником 4 об'єктів в одному будинку / Фото Pixabay

За даними ЗМІ, угоді засновника Amazon зраділи його нові сусіди. Вся річ у тому, що завдяки мільярдеру зросла вартість їх нерухомості.