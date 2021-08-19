За роскошный объект миллиардер заплатил 23 миллиона долларов (613 миллионов гривен). Почему обрадовались его новые соседи – читайте далее.

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Что известно о сделке

Новую квартиру Джефф Безос официально приобрел 6 августа. За апартаменты на Пятой авеню он заплатил 23 миллиона долларов. Площадь объекта – 386 квадратных метров. В квартире есть 4 спальни и 4 ванные комнаты. Особенность недвижимости – большие окна с роскошным видом на Мэдисон-сквер и Всемирный торговый центр.

Новая квартира Безоса расположена на Пятой авеню / Фото lalibre

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Реакция соседей

В 24-этажном доме, где находится жилье, Джеффу Безосу уже принадлежат две квартиры и трехуровневый пентхаус.

Безос является владельцем 4 объектов в одном доме / Фото Pixabay

По данным СМИ, сделке основателя Amazon обрадовались его новые соседи. Все дело в том, что благодаря миллиардеру выросла стоимость их недвижимости.