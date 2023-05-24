Саме тому під час першої зустрічі з дизайнером варто поставити йому правильні запитання, аби вмить розкрити особистість та оцінити професіоналізм.

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Які питання варто поставити дизайнеру

Чим ви надихаєтесь?

Важливо розуміти, що саме мотивує людину: це бажання створювати щось цікаве, любов до грошей чи комунікація з клієнтом. Так ви зможете зрозуміти, чи легко вам буде знайти спільну мову у роботі.

З якими проєктами ви працюєте?

Чимало дизайнерів-початківців насправді не мають досвіду реалізації своїх проєктів, тож часто пропонують клієнтам портфоліо з реалістичними 3D-фото. Саме тому рекомендуємо обирати фахівців, про досвід яких ви знаєте особисто від знайомих чи друзів. Також важливо відштовхуватись і від типу самого приміщення, у кому ви плануєте ремонт: створення проєкту в новобудові та реставрація у старому будинку мають різний механізм роботи.



Ці питання мають значення / Фото Pexels

Скільки мені доведеться заплатити, щоб отримати очікуваний результат?

Завдання професіонала не закохати вас у свій проєкт, а ретельно все розрахувати під витратні очікування. Саме тому не соромтесь задавати чіткі орієнтири та уточнювати вартість послуг.

Коли ви можете почати?

Якщо з ремонтом ви поспішаєте і дедлайни для вас мають значення, не забудьте це проговорити з дизайнером. Важливо врахувати те, що розробка проєкту, ремонтні роботи, покупка необхідних матеріалів та меблів і фінальне прибирання потребують чимало часу.

Професіонал також повинен орієнтуватись у тривалості кожного з етапів ремонту, відтак і ви зможете оцінити знання дизайнера.

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