Именно поэтому во время первой встречи с дизайнером следует задать ему правильные вопросы, чтобы мгновенно раскрыть личность и оценить профессионализм.

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Какие вопросы стоит задать дизайнеру

Чем вы вдохновляетесь?

Важно понимать, что именно мотивирует человека: это желание создавать что-нибудь интересное, любовь к деньгам или коммуникация с клиентом. Так вы сможете понять, легко ли вам будет найти общий язык в работе.

С какими проектами вы работаете?

Многие начинающие дизайнеры на самом деле не имеют опыта реализации своих проектов, поэтому часто предлагают клиентам портфолио с реалистичными 3D-фото. Именно поэтому рекомендуем выбирать специалистов, опыт которых вы знаете лично от знакомых или друзей. Также важно отталкиваться и от типа помещения, в котором вы планируете ремонт: создание проекта в новостройке и реставрация в старом доме имеют разный механизм работы.



Эти вопросы имеют значение / Фото Pexels

Сколько мне придется заплатить, чтобы получить результат?

Задача профессионала не влюбить вас в свой проект, а тщательно всё рассчитать под затратные ожидания. Поэтому не стесняйтесь задавать четкие ориентиры и уточнять стоимость услуг.

Когда вы можете начать?

Если с ремонтом вы спешите и дедлайн для вас имеет значение, не забудьте это проговорить с дизайнером. Важно учесть, что разработка проекта, ремонтные работы, покупка необходимых материалов, мебели и финальная уборка потребуют немало времени.

Профессионал также должен ориентироваться в продолжительности каждого из этапов ремонта, поэтому вы сможете оценить знания дизайнера.

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