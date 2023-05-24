Запитайте це у дизайнера перед тим, як замовляти проєкт
Джерело:House beautiful
Чимало фахівців можуть здивувати своїми найуспішнішими проєктами клієнта, але замовчувати те, що далеко не кожен об’єкт отримує схвальні відгуки. Труднощі можуть виникати і на етапі комунікації, адже не з кожною людиною ми можемо легко знайти спільну мову.
Саме тому під час першої зустрічі з дизайнером варто поставити йому правильні запитання, аби вмить розкрити особистість та оцінити професіоналізм.
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Які питання варто поставити дизайнеру
Чим ви надихаєтесь?
Важливо розуміти, що саме мотивує людину: це бажання створювати щось цікаве, любов до грошей чи комунікація з клієнтом. Так ви зможете зрозуміти, чи легко вам буде знайти спільну мову у роботі.
З якими проєктами ви працюєте?
Чимало дизайнерів-початківців насправді не мають досвіду реалізації своїх проєктів, тож часто пропонують клієнтам портфоліо з реалістичними 3D-фото. Саме тому рекомендуємо обирати фахівців, про досвід яких ви знаєте особисто від знайомих чи друзів. Також важливо відштовхуватись і від типу самого приміщення, у кому ви плануєте ремонт: створення проєкту в новобудові та реставрація у старому будинку мають різний механізм роботи.
Ці питання мають значення / Фото Pexels
Скільки мені доведеться заплатити, щоб отримати очікуваний результат?
Завдання професіонала не закохати вас у свій проєкт, а ретельно все розрахувати під витратні очікування. Саме тому не соромтесь задавати чіткі орієнтири та уточнювати вартість послуг.
Коли ви можете почати?
Якщо з ремонтом ви поспішаєте і дедлайни для вас мають значення, не забудьте це проговорити з дизайнером. Важливо врахувати те, що розробка проєкту, ремонтні роботи, покупка необхідних матеріалів та меблів і фінальне прибирання потребують чимало часу.
Професіонал також повинен орієнтуватись у тривалості кожного з етапів ремонту, відтак і ви зможете оцінити знання дизайнера.
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Дізнайтесь, чи вміє дизайнер співпрацювати з фахівцями інших сфер та чи ознайомлений з їхньою діяльністю навіть опосередковано. Ви повинні розуміти, що дизайнер, опираючись на власні ресурси, повинен сформувати професійну команду, яка працюватиме над втіленням проєкту.
Чи готові працювати із зовнішніми підрядниками чи постачальниками?
Якщо у вас є власні підрядники чи постачальники, з якими ви плануєте співпрацювати, узгодьте це з дизайнером, чи влаштовують його такі умови. Чимало фахівців відмовляється працювати з людьми, яких вони не знають.