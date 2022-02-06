Яєчну шкаралупу часто вважають крихкою, проте вона багата кальцієм і природно стійка до ультрафіолету. Дизайнери вирішили використати ці переваги матеріалу на максимум.

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Nature Squared — це етичний дизайнерський бренд, заснований у 2000 році Полом Хувом і Лей Кун Таном. Головна мета їх проєкту – створення інноваційних екологічних поверхонь із використанням багатих природних матеріалів, таких як яєчна шкаралупа, насіння, кора та пір’я.

У Nature Squared отримують матеріали з таких галузей як сільське господарство та рибальство, перетворюючи відходи на стійкі будівельні матеріали. У 2020 році головний інноватор Nature Squared Елейн Ян Лінг представила Cаrrel – колекцію плиток для ванної чи кухні на основі яєчної шкаралупи різних кольорів і форм.

Особливі деталі / Фото inhabitat

Такі екологічні тренди запобігають накопиченню біовідходів на звалищах.

Плитка стає чудовим варіантом перероблення органічної білої яєчної шкаралупи, зібраної з місцевих пекарень і кухонь на Філіппінах. Отриманий матеріал подрібнюють на фрагменти розміром до 3 міліметрів.

Неймовірні рішення / Фото inhabitat

Особливий метод виготовлення створює крапчастий вигляд, що нагадує тераццо. Плитки формують у вигляді квадратів, прямокутників і трикутників різних розмірів і залишають затвердіти при кімнатній температурі.

Чудовий декор / Фото inhabitat

Залежно від обробки колекція набуває різноманітних барв. Для земляних нейтральних кольорів плитку “підсмажують” для отримання різних відтінків, від кремових до темно-коричневих. Яєчна шкаралупа також добре вбирає барвники.

Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Інноваційна екологія / Фото inhabitat

Таку плитку дуже легко мити, що полегшує догляд за простором, де вона викладена. Також вона чудово підходить для вологих приміщень, що робить її прекрасною опцією для для кухонних столиків і стін ванної кімнати.

Красиво та екологічно / Фото inhabitat