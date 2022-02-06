Яичную скорлупу часто считают хрупкой, однако она богата кальцием и устойчива к ультрафиолету. Дизайнеры решили использовать эти преимущества материала на максимум.
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Nature Squared – это этический дизайнерский бренд, основанный в 2000 году Полом Хувом и Лей Кун Таном. Главная цель их проекта – создание инновационных экологичных поверхностей с использованием богатых природных материалов, таких как яичная скорлупа, семена, кора и перья.
В Nature Squared получают материалы из таких отраслей как сельское хозяйство и рыболовство, превращая отходы в устойчивые строительные материалы. В 2020 году главный инноватор Nature Squared Элейн Ян Линг представила Cаrrel – коллекцию плиток для ванной или кухни на основе яичной скорлупы разных цветов и форм.
Особые детали / Фото inhabitat
Такие экологичные тренды предотвращают накопление биоотходов на свалках. Плитка становится отличным вариантом переработки органической белой яичной скорлупы, собранной из местных пекарен и кухонь на Филиппинах. Полученный материал измельчают в фрагменты размером до 3 миллиметров.
Невероятные решения / Фото inhabitat
Особый метод изготовления создает точечный вид, напоминающий тераццо. Плитки формируют в виде квадратов, прямоугольников и треугольников разных размеров и оставляют затвердеть при комнатной температуре.
Прекрасный декор / Фото inhabitat
В зависимости от отделки коллекция приобретает разнообразные краски. Для земляных нейтральных цветов плитку поджаривают для получения различных оттенков, от кремовых до темно-коричневых. Яичная скорлупа также хорошо впитывает красители.
Инновационная экология / Фото inhabitat
Такую плитку очень легко мыть, что облегчает уход за пространством, где она выложена. Также она отлично подходит для влажных помещений, что делает ее прекрасной опцией для кухонных столиков и стен ванной комнаты.
Красиво и экологично / Фото inhabitat