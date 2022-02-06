Яичную скорлупу часто считают хрупкой, однако она богата кальцием и устойчива к ультрафиолету. Дизайнеры решили использовать эти преимущества материала на максимум.

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Nature Squared – это этический дизайнерский бренд, основанный в 2000 году Полом Хувом и Лей Кун Таном. Главная цель их проекта – создание инновационных экологичных поверхностей с использованием богатых природных материалов, таких как яичная скорлупа, семена, кора и перья.

В Nature Squared получают материалы из таких отраслей как сельское хозяйство и рыболовство, превращая отходы в устойчивые строительные материалы. В 2020 году главный инноватор Nature Squared Элейн Ян Линг представила Cаrrel – коллекцию плиток для ванной или кухни на основе яичной скорлупы разных цветов и форм.

Особые детали / Фото inhabitat

Такие экологичные тренды предотвращают накопление биоотходов на свалках. Плитка становится отличным вариантом переработки органической белой яичной скорлупы, собранной из местных пекарен и кухонь на Филиппинах. Полученный материал измельчают в фрагменты размером до 3 миллиметров.

Невероятные решения / Фото inhabitat

Особый метод изготовления создает точечный вид, напоминающий тераццо. Плитки формируют в виде квадратов, прямоугольников и треугольников разных размеров и оставляют затвердеть при комнатной температуре.

Прекрасный декор / Фото inhabitat

В зависимости от отделки коллекция приобретает разнообразные краски. Для земляных нейтральных цветов плитку поджаривают для получения различных оттенков, от кремовых до темно-коричневых. Яичная скорлупа также хорошо впитывает красители.

Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки строительства. Оцените эти преимущества, обратившись в Корпорацию Недвижимости РИЭЛ.

Инновационная экология / Фото inhabitat

Такую плитку очень легко мыть, что облегчает уход за пространством, где она выложена. Также она отлично подходит для влажных помещений, что делает ее прекрасной опцией для кухонных столиков и стен ванной комнаты.

Красиво и экологично / Фото inhabitat