Економія по-шведськи: як скоротити споживання електроенергії

5 січня 2022 , 06:24
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Джерело:

In My Room

Яким чином шведам вдається заощаджувати на електроенергії? Вся справа у розумному споживанні електроенергії та альтернативних джерелах її отримання.

Згідно зі статистикою, у 1990 році населення Швеції налічувало 8 590 630 осіб, а ось до 2021 року чисельність збільшилася приблизно на 2 мільйони та склала 10 385 347 осіб. Однак це практично не позначилося на споживанні електроенергії, яке у Швеції стало навіть трохи меншим.

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6 правил розумного використання електроенергії 

Опираючися на перелік заходів щодо покращення енергоефективності, який видало Шведське енергетичне управління, нагадаємо про 6  простих істин, які допоможуть зекономити на електроенергії.

  1. Відмовтеся від ламп розжарювання на користь світлодіодних ламп та ламп з низьким енергоспоживанням.
  2. Заведіть звичку вимикати світло, коли в ньому немає потреби.
  3. Завжди витягуйте зарядні пристрої з розетки, якщо їх не використовуєте.
  4. Ви зможете скоротити споживання електроенергії майже вдвічі, якщо зменшите температуру прання з 60 до 40 градусів. 

 Спробуйте знизити температуру прання / Фото unsplash

  1. Грамотно виставте температуру в холодильнику та морозильній камері: +4°C та -18°C. Це ідеальне поєднання як для хорошого зберігання продуктів, так низького споживання енергії.
  2. Завантажуйте пральну та посудомийну машини до належного максимуму. У такому разі економиться споживана енергія та знижуватимуться витрати води.
Нагадаємо, що згідно з даними Євростату, 5,9% громадян ЄС страждають від дефіциту природного світла в помешканнях. 
Автор: Юлія Бабич