Економія по-шведськи: як скоротити споживання електроенергії
5 січня 2022 , 06:24Читать новость на русском
Джерело:In My Room
Яким чином шведам вдається заощаджувати на електроенергії? Вся справа у розумному споживанні електроенергії та альтернативних джерелах її отримання.
Згідно зі статистикою, у 1990 році населення Швеції налічувало 8 590 630 осіб, а ось до 2021 року чисельність збільшилася приблизно на 2 мільйони та склала 10 385 347 осіб. Однак це практично не позначилося на споживанні електроенергії, яке у Швеції стало навіть трохи меншим.
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6 правил розумного використання електроенергії
Опираючися на перелік заходів щодо покращення енергоефективності, який видало Шведське енергетичне управління, нагадаємо про 6 простих істин, які допоможуть зекономити на електроенергії.
- Відмовтеся від ламп розжарювання на користь світлодіодних ламп та ламп з низьким енергоспоживанням.
- Заведіть звичку вимикати світло, коли в ньому немає потреби.
- Завжди витягуйте зарядні пристрої з розетки, якщо їх не використовуєте.
- Ви зможете скоротити споживання електроенергії майже вдвічі, якщо зменшите температуру прання з 60 до 40 градусів.
- Грамотно виставте температуру в холодильнику та морозильній камері: +4°C та -18°C. Це ідеальне поєднання як для хорошого зберігання продуктів, так низького споживання енергії.
- Завантажуйте пральну та посудомийну машини до належного максимуму. У такому разі економиться споживана енергія та знижуватимуться витрати води.