Согласно статистике, в 1990 году население Швеции насчитывало 8 590 630 человек, а вот к 2021 году численность увеличилась примерно на 2 миллиона и составила 10 385 347 человек. Однако это практически не сказалось на потреблении электроэнергии, которое в Швеции стало даже немного меньше.

Интересно Преимущества и риски: на каком этапе строительства лучше покупать квартиру

6 правил разумного использования электроэнергии

Опираясь на перечень мер по улучшению энергоэффективности, выданный Шведским энергетическим управлением, напомним о простых истинах, которые помогут сэкономить на электроэнергии.

Откажитесь от ламп накаливания в пользу светодиодных ламп и ламп с низким энергопотреблением. Заведите привычку выключать свет, когда в нем нет нужды. Всегда извлекайте зарядные устройства из розетки, если их не используете. Вы сможете сократить потребление электроэнергии почти вдвое, если снизите температуру стирки с 60 до 40 градусов.



Попытайтесь снизить температуру стирки / Фото unsplash

Грамотно выставьте температуру в холодильнике и в морозильной камере: +4°C и -18°C. Это идеальное сочетание как для хорошего хранения продуктов, так и для низкого потребления энергии. Загружайте стиральную машину и посудомоечную машину до максимума. В таком случае экономится потребляемая энергия и снижается расход воды.

Напомним, что согласно данным Евростата, 5,9% граждан ЕС страдают от дефицита естественного света в домах.