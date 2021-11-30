Експерти назвали 3 антитренди у святковому декорі: чим замінити

Через минулорічні обмеження, цього Нового року населення всього світу прагне компенсувати втрачене. Й, звісно, створити святковий настрій допоможе особливий декор.

Більшість із тих, хто планує грандіозне свято, швидше за все, дістануть улюблені новорічні іграшки, блискучі прикраси та гірлянди. Утім, зазначають експерти, не всі вони будуть однаково трендовими. Тож, якщо цьогоріч ви плануєте запостити фотографію своєї ялинки в інстаграм, краще ознайомитися з тим, чого варто уникати.

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Поєднання червоних та зелених кольорів

Поєднання червоних та зелених кольорів – головний антитренд / Фото unsplash

Це перше, що спадає на думку, коли ви починаєте підготовку до різдвяного сезону. Дизайнери інтер'єру розуміють цю асоціацію, оскільки поєднання червоного та зеленого – це те, що повертає нас до звичних речей після тривалих потрясінь.

Проте, за словами Брендона Харта, представника з маркетингу мережі товарів для дому Wayfair, цього року варто відійти від звичних уявлень про свято. Він радить звернути увагу на блакитні відтінки, які стали популярними завдяки середземноморському стилю.

Зверніть увагу на блакитні тони / Фото unsplash

Ще один актуальний тренд – декор у відтінках дорогоцінного каміння. Оберіть один із них і не бійтеся переборщити зі сріблом та золотом. Цього сезону надмірна розкіш буде актуальною, як ніколи раніше.

Мінімалістичний декор

Відмовтеся від мінімалізму / Фото unsplash

Вінок на стіні та "гола" ялинка – більше нікого не дивують.

Краще, щоб ваша вітальня виглядала так, наче тут вибухнула коробка з різдвяними прикрасами, –

розповідає дизайнер Марті Башерта.

Після минулорічної відмови від гучних святкувань, варто дозволити собі богемний декор. Експерти зазначають, що для його досягнення чудово підійдуть бохо елементи та ретро іграшки.

Шукайте прикраси та гірлянди ручної роботи у кольорах, які необов'язково асоціюються з традиційним Різдвом, –

зазначають дизайнери.

І не економте на гірляндах. Зараз можна знайти будь-які варіанти цієї прикраси, тож ви з легкістю додасте їх до будь-якої схеми декору.

Ве сь декор придбано в магазині

Використовуйте декор та прикраси із натуральних матеріалів / Фото unsplash

Це найлегший шлях, але користуватися ним не варто. Дизайнери інтер'єрів стверджують, що цьогоріч варто повернутися до "справжнього" та натурального.

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Експерти зазначають, що є 2 способи досягнути бажаного ефекту: відвідати вінтажні магазини в пошуках іграшок із натуральних матеріалів та пошукати старі сімейні реліквії, які, ймовірно, досі зберігаються на горищі. Ви також можете створити іграшки самостійно, залучивши до процесу усю сім'ю. Адже тренд на вторинне використання та переробку матеріалів зберігається і в новорічну ніч.

Спробуйте виготовити новорічні прикраси самостійно / Фото unsplash

Також важливо відмовитися від штучних ялинок й використати замість них справжні гілки чи вінки із хвої.

І пам'ятайте: святкове декорування приміщень – це, перш за все, ваше уявлення про свято. І саме воно повинно стати центральним елементом під час вибору того, як ви прикрасите помешкання.