Большинство из тех, кто планирует грандиозный праздник, скорее всего, достанут любимые новогодние игрушки, блестящие украшения и гирлянды. Но, отмечают эксперты, не все они будут одинаково трендовыми. Итак, если в этом году вы планируете опубликовать фото своей елки в инстаграме, лучше ознакомиться с тем, чего следует избегать.

Интересно Какое время года самое удачное для покупки квартиры: советы, которые помогут сэкономить

Сочетание красного и зеленого цветов

Сочетание красного и зеленого цветов – главный антитренд / Фото unsplash

Это первое, что приходит в голову, когда вы начинаете подготовку к рождественскому сезону. Дизайнеры интерьера понимают эту ассоциацию, поскольку сочетание красного и зеленого – это то, что возвращает нас к привычным вещам после длительных потрясений.

Однако, по словам Брэндона Харта, представителя по маркетингу сети товаров для дома Wayfair, в этом году следует отойти от привычных представлений о празднике. Он советует обратить внимание на голубые оттенки, которые стали популярны благодаря средиземноморскому стилю.

Обратите внимание на голубые тона / Фото unsplash

Еще один актуальный тренд – декор в оттенках драгоценных камней. Выберите один из них и не бойтесь переборщить со серебром и золотом. В этом сезоне чрезмерная роскошь будет актуальна, как никогда раньше.

Минималистичный декор

Откажитесь от минимализма / Фото unsplash

Венок на стене и "голая" елка – больше никого не удивляют.

Лучше, чтобы ваша гостиная выглядела так, словно здесь взорвалась коробка с рождественскими украшениями, –

рассказывает дизайнер Марти Башерта.

После прошлогоднего отказа от громких празднований стоит позволить себе богемный декор. Эксперты отмечают, что для его достижения прекрасно подойдут бохо элементы и ретро-игрушки.

Ищите украшения и гирлянды ручной работы в цветах, которые необязательно ассоциируются с традиционным Рождеством, –

отмечают дизайнеры.

И не экономьте на гирляндах. Сейчас можно найти любые варианты этого украшения, так что вы с легкостью добавите их к любой схеме декора.

Весь декор приобретен в магазине

Используйте декор и украшения из натуральных материалов / Фото unsplash

Это самый легкий путь, но воспользоваться им не стоит. Дизайнеры интерьеров утверждают, что в этом году стоит вернуться к "настоящему" и натуральному.

Кстати Новый год не за все деньги: в каких городах Украины самые низкие цены на посуточную аренду жилья

Эксперты отмечают, что есть два способа достичь желаемого эффекта: посетить винтажные магазины в поисках игрушек из натуральных материалов или поискать старые семейные реликвии, которые, вероятно, до сих пор хранятся на чердаке. Вы также можете создать игрушки самостоятельно, вовлекая в процесс всю семью. Ведь тренд на вторичное использование и переработку материалов сохраняется и в новогоднюю ночь.

Попытайтесь изготовить новогодние украшения самостоятельно / Фото unsplash

Также важно отказаться от искусственных елок и использовать вместо них настоящие ветки или венки из хвои.

И помните: праздничное декорирование помещений – это прежде всего ваше представление о празднике. И именно оно должно стать центральным элементом при выборе того, как вы украсите дом.