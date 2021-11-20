Про це повідомляє портал OLX Нерухомість. Розповідаємо про найпопулярніші напрямки, а також скільки доведеться заплатити за оренду житла у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах країни.

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Найпопулярніші напрямки

Лідерські позиції займають помешкання за містом / Фото Unsplash

Згідно з даними OLX, запит "квартира щодобово" зустрічається в пошукових системах майже 51,2 тисячі разів. Найпопулярнішим напрямком для оренди будинку на добу є Карпати. Лише за жовтень цей запит ввели близько 6800 разів. Не менш популярними були запити щодо дому із басейном, дім із банею та житло на Буковелі.

Лідерські позиції займають помешкання за містом, а також відпочинок у Закарпатті. Люди шукають "дім з каміном", "котедж", "чан", "баню".

Що пропонує ринок

Орендодавці вже відреагували на попит і виставили більшу кількість об'єктів. Хоча наразі ціни на них суттєво не зросли. Зокрема, незадовго до Нового року сервіс пропонує по всій Україні майже 11 тисяч квартир щодобово, 1250 будинків, майже 1 тисячу хостелів і кілька сотень готелів та баз відпочинку.

Найбільше святкових варіантів пропонує Київ. На другому місці — Одеса, закриває трійку лідерів Львів. У п'ятірці також опинилися Харків і Дніпро.

Ціни на оренду по Україні

Ціни у Києві стартують від 100 доларів у центрі та довколишніх районах / Фото Unsplash

За даними сервісу, у порівнянні з листопадом і груднем 2020 року, періодом розпалу сезону, уже у вересні – жовтні 2021-го вартість оренди об'єктів збільшилася на 4 – 25%.

Ціни на щодобову оренду однокімнатних квартир зросли в середньому на 7% по країні.

Найбільше зростання – на 20%, зафіксовано у Чернігові.

зафіксовано у Чернігові. На 19% , у порівнянні з груднем 2020-го, збільшилися ціни на однокімнатні квартири в Києві.

, у порівнянні з груднем 2020-го, збільшилися ціни на однокімнатні квартири У Вінниці зафіксовано ріст на 17%.

зафіксовано У Одесі щодобова оренда виросла на 12%.

щодобова оренда У Дніпрі – на 8%.

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Ціни на двокімнатні квартири зростають не так стрімко. В середньому по Україні зафіксовано підвищення цін на 4%. Тут лідерами стали Львов та Вінниця, де зафіксовано ріст на 12,5%.

Доба у трикімнатній квартирі подорожчала на 3%. Проте в Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку добова орендна плата на такі об'єкти зросла на більше ніж 20%.

Цікаво, що у всіх регіонах країни підвищився попит на щодобові оголошення. Зокрема, на оголошення в Херсоні українці стали відкликатися на 83% частіше. У Черкасах інтерес до трикімнатних квартир піднявся на 79%; у Житомирі інтерес до аналогічного житла збільшився на 65%.

Порівняння цін станом на жовтень Ціна за добу 1-кімнатні 2-кімнатні 3 кімнатні Київ 800 1100 1700 Одеса 600 750 1300 Львів 600 800 1200 Дніпро 600 700 650 Харків 500 700 1050 Івано-Франківськ 500 600 875 Хмельницький 500 500 600 Чернівці 550 600 775

Загалом на столичному ринку щодобової оренди пропонують близько 5 тисяч квартир. А в ніч на Новий рік найбільший попит у столиці матимуть квартири в центрі та районах поблизу.

"У середньому ціни стартують від 100 доларів у центрі та довколишніх районах. Є невеликий попит на квартири класу люкс, що коштують від 300 – 400 доларів, залежно від площі та кількості людей. Зазвичай є дві категорії квартир: для невеликих компаній до 10 гостей і для більших, що складаються приблизно з 30 людей", – розповів аналітик Сергій Костецький.

За словами експерта, квартира поблизу Майдану Незалежності для невеликої компанії обійдеться в суму від 100 доларів за добу, для великої — від 300 доларів. Невелика компанія може зняти економваріант за 50 доларів у районах, віддалених від центру.