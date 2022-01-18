Первинний ринок нерухомості буде стабільнішим, ніж торік. Житло хоч і дорожчатиме, але плавно. Такими прогнозами поділилися експерти сервісу з підбору квартир у новобудовах vn.com.ua.

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Ринок нерухомості: прогнози на 2022 рік

За словами експертів, зростання цін залежатиме від курсу нацвалюти та собівартості будівництва. При цьому дехто вважає, що перше півріччя буде спокійним для ринку.

Так, за словами голови Асоціації рієлторів Юрія Піти ближче до кінця 2022 року, варто очікувати нехай і невеликого, але зниження вартості "квадрату". Водночас у "Київміськбуді" прогнозують подорожчання житла у зв'язку із зростанням цін на будматеріали та робочу силу.

Нинішні ціни на нові квартири вже сильно перевищили купівельну спроможність. Тому у 2022 році черг у відділах продажу не буде. Навіть ті, хто мають у своєму розпорядженні фінанси, не поспішають укладати угоди, сподіваючись на зниження прайсу.

Хто купуватиме житло

У 2022 році головними покупцями стануть фахівці IT-сфери (35%). Ще приблизно 30% житла цього року припаде на менеджерів середньої ланки та топменеджерів. Приблизно п'яту частину покупців становитимуть представники творчих професій.

Цього року, як і 2021-го, попит зосередиться на квартирах покращеного планування, так зване смартжитло, а також таунхауси. Покупця цікавить не лише комфорт на своїй житлоплощі, а й облаштування території ЖК – інновації та інфраструктура.