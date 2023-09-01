У містах показник введення жител в експлуатацію на чверть перевищує тогорічний (56,3% від загального обсягу). У сільській місцевості – цифра майже вдвічі більша. Про це відом з даних Державної служби статистики.

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Які області лідерують за показником експлуатації жител

Загалом в період з січня до червня цього року в експлуатацію ввели 44,2 тисячі квартир. Це на 61% більше, ніж у той самий час 2022 року. В одноквартирних будинках здали в експлуатацію 9,9 тисячі квартир, а в багатоквартирних – 36,2 тисячі.

Найвищі показники в таких областях:

Київській області (594,3 тисячі квадратних метрів без столиці);

Вінницькій області (459,2 тисячі квадратних метрів);

Львівській області (340 тисяч квадратних метрів);

Івано-Франківській області (246,7 тисячі квадратних метрів);

Закарпатській області (176,3 тисячі квадратних метрів).

Варто зазначити, що зростання обсягів зафіксували в усіх регіонах України, крім трьох. У цих областях показник навіть зменшився.

На першій позиції – Полтавська область, де ввели в експлуатацію 69,9 тисячі "квадратів", що на 41,2% менше, ніж минулого року. Другою є Чернігівщина – 20,4 тисячі "квадратів" (-39%), а замикає трійку Житомирська область – 52,5 тисячі "квадратів" (-11,2%).

Зверніть увагу! Дані наведені з урахуванням житла, яке збудували та ввели в експлуатацію законно. Також немає інформації про нерухомість на тимчасово окупованих територіях і тих областях, де тривають активні бої.