В городах показатель ввода жилья в эксплуатацию на четверть превышает прошлогодний (56,3% от общего объема). В сельской местности – цифра почти вдвое больше. Об этом известно из данных Государственной службы статистики.

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Какие области лидируют по показателю эксплуатации жилья

Всего в период с января по июнь этого года в эксплуатацию ввели 44,2 тысячи квартир. Это на 61% больше, чем в то же время в 2022 году. В одноквартирных домах сдали в эксплуатацию 9,9 тысячи квартир, а в многоквартирных – 36,2 тысячи.

Самые высокие показатели в следующих областях:

Киевской области (594,3 тысячи квадратных метров без столицы);

Винницкой области (459,2 тысячи квадратных метров);

Львовской области (340 тысячи квадратных метров);

Ивано-Франковской области (246,7 тысячи квадратных метров);

Закарпатской области (176,3 тысячи квадратных метров).

Следует отметить, что рост объемов зафиксирован во всех регионах Украины, кроме трех. В этих областях показатель даже уменьшился.

На первой позиции – Полтавская область, где ввели в эксплуатацию 69,9 тысячи "квадратов", что на 41,2% меньше, чем в прошлом году. Вторая Черниговщина - 20,4 тысячи "квадратов" (-39%), а замыкает тройку Житомирская область - 52,5 тысячи "квадратов" (-11,2%).

Обратите внимание! Данные приведены с учетом построенного и введенного в эксплуатацию жилья законно. Также нет информации о недвижимости на временно оккупированных территориях и тех областях, где продолжаются активные бои.