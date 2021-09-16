Отже, якщо ви не знаєте, куди інвестувати криптовалюту зі свого гаманця, перегляньте цей каталог будинків. Можливо, це ваш шанс придбати елітну нерухомість і кардинально змінити своє життя.

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Еклектичний пентхаус, Джорджія, США. Ціна – 19,65 BTC (899 900 доларів)

5 елітних будинків, які можна купити за криптовалюту: скільки це коштує Продавець приймає практично будь-яку криптовалюту / Фото Love Property

Якщо ви схиляєтеся до незвичайного дизайну, вам сподобається цей пентхаус з трьома спальнями і приголомшливими панорамними видами на місто. Продавець приймає цілий ряд криптовалют – біткоїни, ефіріум, крдано або dogecoin.

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалютуПанорамні вікна у спальні / Фото Love Property

Основна житлова зона складається з вітальні, їдальні та затишного куточка, який обігрівається газовим каміном. Усюди присутні сучасні елементи, наприклад плитка, яка змінює освітлення, відповідно до пори дня та виду діяльності.

Safari Lodge у Південній Африці. Ціна – 20 BTC (915 тисяч доларів)

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалютуБудиночок для сафарі / Фото Love Property

Територія складається зі 6 будиночків-шале і головного котеджу з кухнею і баром. також на території розташовано головний дім для власників.

Хоча туристи приїжджають сюди заради зближення з Африкою, це ні в якому разі не є типовим місцем масового відпочинку. Кожен гостьовий дім розташований посеред природи, за декілька хвилин ходьби від головного котеджу.

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалюту Кожен окремий будинок має всі необхідні житлові зони / Фото Love Property

Гості можуть спокійно прогулятися по території сафарі в пошуках зебр, жирафів і антилоп гну.

Художнє ательє, Франція. Ціна – 29 BTC (1,3 мільйона доларів)

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалютуКвартира-студія у Франції / Фото Love Property

Квартира є частиною красивого дерев'яного будинку, оточеного зеленню. Тут розташовано 2 спальні, кухня-вітальня, робочий кабінет з бібліотекою та місце для рояля.

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалютуВ ательє розміщено рояль / Фото Love Property

Якщо ж покупці оберуть інше хобі – у домі є ще багато вільного місця, де можна організувати майстерню, спортзал чи кімнату для дітей.

Таунхаус з червоної цегли, США. Ціна – 35,70 BTC (1,6 мільйона доларів)

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалютуПросторий танхаус / Фото Love Property

Просторий будинок вміщає кухню з відкритим плануванням, їдальню та вітальню, куди надходить багато природного світла.

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалюту Ванна кімната / Фото Love Property

На другому поверсі знаходяться 2 спальні й ванна кімната, на третьому – головна спальня з індивідуальною вбиральнею і ванною кімнатою. Також є нижній рівень, який можна облаштувати відповідно до своїх інтересів.

Квартира в хмарочосі, США. Ціна – 62,58 BTC (2,8 мільйона доларів)

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалютуДім у хмарочосі / Фото Love Property

Один із найдинамічніших районів світу – якраз те місце, яке може зацікавити криптоінвесторів. Усередині блискучої квартири з 3-ма спальнями з власними кімнатами, багато скла та природного світла. Завдяки цим елементам дім нагадує класичний нью-йоркський лофт.

Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалюту Квартира відрізняється великою кількістю природного світла / Фото Love Property

І, звісно, за ці гроші майбутній власник отримає не лише нерухомість, але й цілодобові послуги швейцара, фітнес-центр, критий гараж і вестибюль зі скляними стінами.