Отже, якщо ви не знаєте, куди інвестувати криптовалюту зі свого гаманця, перегляньте цей каталог будинків. Можливо, це ваш шанс придбати елітну нерухомість і кардинально змінити своє життя.

Вам сподобається Друге життя депресивного району Львова: що таке джентрифікація та чи можлива вона в Україні

Еклектичний пентхаус, Джорджія, США. Ціна – 19,65 BTC (899 900 доларів)

Продавець приймає практично будь-яку криптовалюту / Фото Love Property

Якщо ви схиляєтеся до незвичайного дизайну, вам сподобається цей пентхаус з трьома спальнями і приголомшливими панорамними видами на місто. Продавець приймає цілий ряд криптовалют – біткоїни, ефіріум, крдано або dogecoin.

Панорамні вікна у спальні / Фото Love Property

Основна житлова зона складається з вітальні, їдальні та затишного куточка, який обігрівається газовим каміном. Усюди присутні сучасні елементи, наприклад плитка, яка змінює освітлення, відповідно до пори дня та виду діяльності.

Safari Lodge у Південній Африці. Ціна – 20 BTC (915 тисяч доларів)

Будиночок для сафарі / Фото Love Property

Територія складається зі 6 будиночків-шале і головного котеджу з кухнею і баром. також на території розташовано головний дім для власників.

Хоча туристи приїжджають сюди заради зближення з Африкою, це ні в якому разі не є типовим місцем масового відпочинку. Кожен гостьовий дім розташований посеред природи, за декілька хвилин ходьби від головного котеджу.

Кожен окремий будинок має всі необхідні житлові зони / Фото Love Property

Гості можуть спокійно прогулятися по території сафарі в пошуках зебр, жирафів і антилоп гну.

Художнє ательє, Франція. Ціна – 29 BTC (1,3 мільйона доларів)

Квартира-студія у Франції / Фото Love Property

Квартира є частиною красивого дерев'яного будинку, оточеного зеленню. Тут розташовано 2 спальні, кухня-вітальня, робочий кабінет з бібліотекою та місце для рояля.

В ательє розміщено рояль / Фото Love Property

Якщо ж покупці оберуть інше хобі – у домі є ще багато вільного місця, де можна організувати майстерню, спортзал чи кімнату для дітей.

Таунхаус з червоної цегли, США. Ціна – 35,70 BTC (1,6 мільйона доларів)

Просторий танхаус / Фото Love Property

Просторий будинок вміщає кухню з відкритим плануванням, їдальню та вітальню, куди надходить багато природного світла.

Ванна кімната / Фото Love Property

На другому поверсі знаходяться 2 спальні й ванна кімната, на третьому – головна спальня з індивідуальною вбиральнею і ванною кімнатою. Також є нижній рівень, який можна облаштувати відповідно до своїх інтересів.

Квартира в хмарочосі, США. Ціна – 62,58 BTC (2,8 мільйона доларів)

Дім у хмарочосі / Фото Love Property

Один із найдинамічніших районів світу – якраз те місце, яке може зацікавити криптоінвесторів. Усередині блискучої квартири з 3-ма спальнями з власними кімнатами, багато скла та природного світла. Завдяки цим елементам дім нагадує класичний нью-йоркський лофт.

Квартира відрізняється великою кількістю природного світла / Фото Love Property

І, звісно, за ці гроші майбутній власник отримає не лише нерухомість, але й цілодобові послуги швейцара, фітнес-центр, критий гараж і вестибюль зі скляними стінами.