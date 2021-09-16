Итак, если вы не знаете, куда инвестировать криптовалюту из своего кошелька, просмотрите каталог этих домов. Возможно, это ваш шанс приобрести элитную недвижимость и кардинально изменить свою жизнь.

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Эклектичный пентхаус, Джорджия, США. Цена – 19,65 BTC (899 900 долларов)

Продавец принимает практически любую криптовалюту / Фото Love Property

Если вы склоняетесь к необычному дизайну, вам понравится этот пентхаус с тремя спальнями и потрясающими панорамными видами на город. Продавец принимает целый ряд криптовалют – биткоины, ефириум, крдано или dogecoin.

Панорамные окна в спальне / Фото Love Property

Основная жилая зона состоит из гостиной, столовой и уютного уголка, который обогревается газовым камином. Всюду присутствуют современные элементы, например плитка, которая меняет освещения, согласно времени дня и вида деятельности.

Safari Lodge в Южной Африке. Цена – 20 BTC (91 5000 долларов)

Домик для сафари / Фото Love Property

Территория состоит из 6 домиков-шале и главного коттеджа с кухней и баром. Также на территории расположен главный дом для владельцев.

Хотя туристы приезжают сюда ради приближения к Африке, это ни в коем случае не является типичным местом массового отдыха. Каждый гостевой дом расположен посреди природы, в нескольких минутах ходьбы от главного коттеджа.

Каждый отдельный дом имеет все необходимые жилые зоны / Фото Love Property

Гости могут спокойно прогуляться по территории сафари в поисках зебр, жирафов и антилоп гну.

Художественное ателье, Франция. Цена – 29 BTC (1,3 миллиона долларов)

Квартира-студия во Франции / Фото Love Property

Квартира является частью красивого деревянного дома, окруженного зеленью. Здесь расположены 2 спальни, кухня-гостиная, рабочий кабинет с библиотекой и место для рояля.

В ателье размещено рояль / Фото Love Property

Если же покупатели выберут другое хобби – в доме есть еще много свободного места, где можно организовать мастерскую, спортзал или комнату для детей.

Таунхаус из красного кирпича, США: Цена – 35,70 BTC (1,6 миллиона долларов)

Просторный танхаус / Фото Love Property

Просторный дом вмещает кухню с открытой планировкой, столовую и гостиную, куда поступает много естественного света.

Ванная комната / Фото Love Property

На втором этаже находятся 2 спальни и ванная комната, на третьем – главная спальня с индивидуальной уборной и ванной комнатой. Также есть нижний уровень, который можно обустроить в соответствии со своими интересами.

Квартира в небоскребе, США: Цена – 62,58 BTC (2,8 миллиона долларов)

Дом в небоскребе / Фото Love Property

Один из самых динамичных районов мира – как раз то место, которое может заинтересовать криптоинвесторив. Внутри блестящей квартиры с 3-мя спальнями, соединенными с ванными комнатами, много стекла и естественного света. Благодаря этим элементам дом напоминает классический нью-йоркский лофт.

Квартира отличается большим количеством естественного света / Фото Love Property

И, конечно, за эти деньги будущий владелец получит не только недвижимость, но и круглосуточные услуги швейцара, фитнес-центр, крытый гараж и вестибюль со стеклянными стенами.