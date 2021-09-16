Елітна нерухомість, яку можна купити за криптовалюту: скільки це коштує
Джерело:Love Property
Ринок елітної нерухомості завжди грав за своїми правилами, приваблюючи цим самим заможну аудиторію, яка може дозволити собі абсолютно усе. Наприклад, зараз розрахуватися за наддорогі будинки можна в доларах, фунтах, євро й навіть в біткоїнах.
Отже, якщо ви не знаєте, куди інвестувати криптовалюту зі свого гаманця, перегляньте цей каталог будинків. Можливо, це ваш шанс придбати елітну нерухомість і кардинально змінити своє життя.
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Еклектичний пентхаус, Джорджія, США. Ціна – 19,65 BTC (899 900 доларів)
Якщо ви схиляєтеся до незвичайного дизайну, вам сподобається цей пентхаус з трьома спальнями і приголомшливими панорамними видами на місто. Продавець приймає цілий ряд криптовалют – біткоїни, ефіріум, крдано або dogecoin.
Основна житлова зона складається з вітальні, їдальні та затишного куточка, який обігрівається газовим каміном. Усюди присутні сучасні елементи, наприклад плитка, яка змінює освітлення, відповідно до пори дня та виду діяльності.
Safari Lodge у Південній Африці. Ціна – 20 BTC (915 тисяч доларів)
Територія складається зі 6 будиночків-шале і головного котеджу з кухнею і баром. також на території розташовано головний дім для власників.
Хоча туристи приїжджають сюди заради зближення з Африкою, це ні в якому разі не є типовим місцем масового відпочинку. Кожен гостьовий дім розташований посеред природи, за декілька хвилин ходьби від головного котеджу.
Гості можуть спокійно прогулятися по території сафарі в пошуках зебр, жирафів і антилоп гну.
Художнє ательє, Франція. Ціна – 29 BTC (1,3 мільйона доларів)
Квартира є частиною красивого дерев'яного будинку, оточеного зеленню. Тут розташовано 2 спальні, кухня-вітальня, робочий кабінет з бібліотекою та місце для рояля.
Якщо ж покупці оберуть інше хобі – у домі є ще багато вільного місця, де можна організувати майстерню, спортзал чи кімнату для дітей.
Таунхаус з червоної цегли, США. Ціна – 35,70 BTC (1,6 мільйона доларів)
Просторий будинок вміщає кухню з відкритим плануванням, їдальню та вітальню, куди надходить багато природного світла.
На другому поверсі знаходяться 2 спальні й ванна кімната, на третьому – головна спальня з індивідуальною вбиральнею і ванною кімнатою. Також є нижній рівень, який можна облаштувати відповідно до своїх інтересів.
Квартира в хмарочосі, США. Ціна – 62,58 BTC (2,8 мільйона доларів)
Один із найдинамічніших районів світу – якраз те місце, яке може зацікавити криптоінвесторів. Усередині блискучої квартири з 3-ма спальнями з власними кімнатами, багато скла та природного світла. Завдяки цим елементам дім нагадує класичний нью-йоркський лофт.
І, звісно, за ці гроші майбутній власник отримає не лише нерухомість, але й цілодобові послуги швейцара, фітнес-центр, критий гараж і вестибюль зі скляними стінами.