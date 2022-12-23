Але громадяни не всіх країн однаково відчувають підняття цін електроенергію та похолодання в приміщеннях. Це пояснюється тим, що втрати тепла у європейських будинках сильно розрізняються.

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У якій країні найгірша теплоізоляція

Згідно із даними дослідження компанії tado, найвищі втрати тепла зафіксовані у Великій Британії. До того ж країна має найстаріший житловий фонд – 37% будинків тут було збудовано до 1946 року.

Дослідження продемонструвало, що при зовнішній температурі у 0 градусів за Цельсієм, дім, прогрітий до 20 градусів, втратить у середньому 3 градуси за Цельсієм лише за 5 годин.

Не менш суттєві втрати тепла продемонстрували:

Бельгія – втрата 2,9 градуса за Цельсієм

– втрата 2,9 градуса за Цельсієм Франція – 2,5 градуса,

– 2,5 градуса, Нідерланди – 2,4 градуса,

– 2,4 градуса, Іспанія – 2,2 градуса.

Втрати тепла у цих п'яти країнах вище, ніж середні втрати 1,8 градуса за Цельсієм в інших проаналізованих країнах.

Лідери дослідження

Найбільше про збереження тепла у приміщеннях дбають Норвегія з показником втрат тепла 0,9 градуса за Цельсієм та Німеччина, де за 5 годин температура у будинку опускається у середньому на 1 градус.

Як розподілилося житло за віком

Велика Британія очолює також список країн із найвищою часткою будинків, збудованих до 1945 року (36,5%), за нею йдуть:

Бельгія (33,9%);

(33,9%); Данія (31,9%).

На Кіпрі найнижча частка будинків, збудованих до 1945 року становить лише 3% від загального фонду. У Греції це 7,3%, за нею слідує Румунія (11,1%). У 13 країнах ЄС частка будинків, збудованих до 1945 року, перевищує 20%.

Велика Британія опинилася і на верхівці рейтингу країн з найбільшою кількістю житла, збудованого до 1970 року, з показником 62%. Сюди також потрапили:

Швеція (60,5%),

(60,5%), Німеччина (59,4%),

(59,4%), Литва (59,1%).

Цей показник також високий у Данії (58,9%) та Бельгії (58,5%).

Є лише шість країн, у яких до 1970 року було збудовано менше третини будинків. Це Кіпр, Греція, Іспанія, Ірландія, Мальта та Фінляндія.