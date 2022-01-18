Ештон Катчер і Міла Куніс продали розкішний будинок за 10 мільйонів доларів

Ештон Катчер та Міла Куніс продали будинок, у який вони заїхали після одруження. Розкішний особняк розташований у Беверлі-Хіллз.

За даними Wall Street Journal, пара придбала цю нерухомість близько за 10,215 мільйона доларів ще у 2014 році. Торік вони виставили його на продаж за 14 мільйонів доларів.

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Що відомо про будинок зіркової пари

Вітальня / Фото just jared

Вперше про продаж будинку стало відомо у травні 2021 року. Однак за 9 місяців на ринку, нерухомість не знайшла покупців.

Схоже, через це парі довелося дещо знизити ціну та піти на умови покупців. Так, у січні 2022 року вони продали будинок за 10,35 мільйона доларів.

Інтер'єр колишнього будинку Ештона Катчера і Міли Куніс / Фото just jared

В колишньому особняку сім'ї Катчер-Куніс є 5 спалень і 6 ванних кімнат. Загальна житлова площа 682 квадратних метри. Серед додаткових зручностей – тренажерний зал, сауна, винний льох із функцією регулювання температури та гостьова із власною ванною. Також у будинку є басейн і спа-салон. Перекусити мешканці дому можуть й на задньому дворі – тут облаштована затишна обідня зона з накриттям.

Басейн на території особняка / Фото just jared

Тераса / Фото just jared