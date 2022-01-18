По данным Wall Street Journal, пара приобрела эту недвижимость около по 10,215 миллиона долларов еще в 2014 году. В прошлом году они выставили его на продажу за 14 миллионов долларов.

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Что известно о доме звездной пары



Гостиная / Фото just jared

Впервые о продаже дома стало известно в мае 2021 года. Однако за 9 месяцев на рынке недвижимость не нашла покупателей.

Похоже, поэтому паре пришлось несколько снизить цену и пойти на условия покупателей. Так, в январе 2022 года они продали здание за 10,35 миллиона долларов.

Интерьер бывшего дома Эштона Катчера и Милы Кунис / Фото just jared

В бывшем особняке семьи Катчер-Кунис есть 5 спален и 6 ванных комнат. Общая жилая площадь 682 квадратных метра. Среди дополнительных удобств – тренажерный зал, сауна, винный погреб с функцией регулировки температуры и гостевая с собственной ванной. Также в доме есть бассейн и спа-салон. Перекусить жильцы дома могут и на заднем дворе – здесь обустроена уютная обеденная зона с накрытием.

Бассейн на территории особняка / Фото just jared

Терраса / Фото just jared