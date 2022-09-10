Цікаві факти про замок Балморал у Шотландії, де померла королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II померла у віці 96 років. Останні дні вона провела у замку Балморал в Шотландії під наглядом лікарів.

Сам замок розташований на березі річки Ді, в області Абердіншир у Шотландії. Будівля є офіційною приватною резиденцією англійських королів. 24 канал зібрав цікаві факти про замок.

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Замок є приватною власністю

Сьогодні замок Балморал є приватною власністю. На відміну від офіційних резиденцій, замок придбав в особисте використання принц Альберт. Це означає, що доходи від майна не надходять до держскарбниці.



Цікаві факти про замок Балморал у Шотландії / Фото en-vols

Королівська сім'я проводить у замку 3 місяці на рік

Британська королівська родина стала регулярно приїжджати до Абердіншира з 1852 року. Тепер члени сім'ї щорічно проводить у Балморалі близько трьох місяців, приїжджаючи сюди у серпні.

Неподалік розташована церква Краті. Її королівська родина відвідує у неділю.

Територія біля замку – місце для мисливства

Щоб місцевість була придатною для мисливства, при будівництві замку не було зрубано жодного дерева. Через це тварини та птахи не втратили свого традиційного ареалу.

Біля замку на річці Ді вільний час за рибалкою досі проводять члени королівської родини та їхні гості. У річці водиться лосось. Впіймана риба, за традицією, відпускається на волю.



Королева провела тут багато років з герцогом Единбурзьким / Фото daily record

У замку можна почути традиційну шотландську волинку

Мешканці замку прокидаються під звуки легендарної шотландської волинки. В цей час можна почути народні пісні, імпровізованою сценою є територія під вікнами кімнати королеви.

Місцеві сади відкриті для відвідувачів

Сади та танцювальний зал доступні для відвідування з квітня до кінця липня. У залі, приміром, організовують виставки картин, королівського одягу, столового срібла та порцеляни.

Крім того, біля стін замку розташовані ресторанчики та кафе. Тут подають англійський чай з порцелянових чашок у вікторіанському стилі.

Фасад – особливість замку

На фасаді можна розгледіти багато скульптур. На них зображені святі та геральдичні символи. Інтер'єри прикрашені витворами мистецтва, звезеними у палац зі всього світу.