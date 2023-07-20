Три кольори, у які в жодному разі не варто фарбувати маленькі коридори

Існує багато правил, коли справа стосується дизайну та декорування невеликих приміщень. Якщо неправильно підібрати колір фарби для стін, коридор стане візуально ще меншим.

Отже, якщо ви ремонтуєте невеликий коридор, якому не вистачає квадратних метрів, ось три відтінки, яких дизайнери рекомендують уникати або використовувати мінімально. Також експерти розповіли, які кольори варто використовувати натомість.

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Коричневий

Коричневий потроху повертається у світ колірних тенденцій , але його не рекомендують використовувати як колір для невеликих коридорів, особливо якщо в них потрапляє мало природного світла. Цьому глибокому, теплому відтінку потрібен простір і світло.

Замість коричневого ви можете обрати приглушений жовтий, іржавий теракотовий або дуже теплий, деревний коричневий. Набагато зручніший для життя та ймовірно працювати в меншому просторі.

Чорний матовий

Ключ до гарного вигляду маленьких приміщень – уникати дуже темних, гладких матових кольорів.

"Дійсно темні матові відтінки впливають на загальну атмосферу приміщення та освітленість. Маленький коридор здасться похмурішим і навіть більш компактним, ніж він є. Частково це пояснюється тим, що якщо одна темна стіна фактично відбивається на іншій темній стіні в коридорі, разом вони здаються наближеними одна до одної. Це може створити дещо клаустрофобний ефект, тоді як більш блідий відтінок допоможе відкрити простір", – пояснюють експерти.

Чорні матові стіни візуально зменшують коридор / Фото Farrow & Ball

Ви можете подумати, що палітра темних кольорів додасть стилю та вишуканості в інтер'єр. Та насправді стіни, пофарбовані в темний відтінок, "закриють" простір, який і без того досить маленький.

Спробуйте натомість поклеїти шпалери з делікатними візерунками. Однак переконайтеся, що на шпалерах не надто багато візерунків, оскільки це може також "закрити" простір.

Сірий

Ще один популярний відтінок. У невеликому коридорі вам слід уникати холодних сірих тонів.

"Цілком можливо, що використання холодних сірих кольорів у коридорах може зробити ваш простір темнішим і меншим. Замість цього краще використовувати пильно-сірий колір, який, витримає випробування часом. Все залежить від кількості природного світла, що надходить у простір, і супутніх деталей", – пояснює експертка з кольорів Катріона Джеймс.