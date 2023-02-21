Потім вам потрібно вирішити, чи бажаєте ви пофарбувати стелю в той самий колір, що й стіни. Оскільки ми схильні забувати про "п'яту стіну", це питання застає зненацька і потребує швидкого вирішення.
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Фарбування стелі в колір стін: за і проти
Які переваги
- Пофарбувати стіни та стелю в один колір швидше та дешевше.
- Це може допомогти зробити стелю вищою.
- Це може створити відчуття затишку у великій кімнаті.
- У деяких випадках однотонні стіни й стеля мають бездоганний вигляд.
Ось недоліки
По-перше, один колір може зробити вашу кімнату закритою або маленькою, особливо якщо в ній немає джерел природного освітлення.
По-друге, якщо ви шукаєте сміливий, контрастний образ, використання тієї ж фарби не буде чудовим вибором.Це може виглядати занадто одноманітно або нудно.
Хоча немає чіткої відповіді, чи найкраще використовувати різні кольори для ваших стін і стелі, зрештою все залежить від особистих уподобань. Це ваш дім, і ви повинні створити простір, у якому вам буде приємно жити.
Який колір для стелі найкращий
Білий колір є найпопулярнішим, який люди використовують для фарбування стелі. Біла стеля відбиває найбільшу кількість світла, створюючи вигляд більшого простору. Білий колір дозволить вашій стелі продемонструвати декор стін і меблі. Ще одна перевага білої фарби для стелі полягає в тому, що вона має здатність покривати недоліки та плями. Біла фарба зручна у використанні та легко підфарбовується.
До слова, найпопулярнішою комбінацією фарбування є світла стеля – темні стіни.
Біла стеля – темні стіни / Фото Unsplash