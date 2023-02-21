Затем вам нужно решить, хотите ли вы покрасить потолок в тот же цвет, что и стены. Поскольку мы склонны забывать о "пятой стене", этот вопрос застает врасплох и требует быстрого решения.

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Покраска потолка в цвет стен: за и против

Какие преимущества

Покрасить стены и потолок в один цвет быстрее и дешевле.

Это может помочь сделать потолок выше.

Это может создать чувство уюта в большой комнате.

В некоторых случаях однотонные стены и потолок выглядят безупречно.

Вот недостатки

Во-первых, один цвет может сделать вашу комнату закрытой или маленькой, особенно, если в ней нет источников естественного освещения.

Во-вторых, если вы ищете смелый, контрастный образ, использование той же краски не будет отличным выбором. Это может выглядеть слишком однообразно или скучно.

Хотя нет четкого ответа, лучше ли использовать разные цвета для ваших стен и потолка, все зависит от личных предпочтений. Это ваш дом и вы должны создать пространство, в котором вам будет приятно жить.

Какой цвет для потолка самый лучший

Белый цвет – самый популярный, который люди используют для покраски потолка. Белый потолок отражает наибольшее количество света, создавая облик большего пространства. Белый цвет позволит вашему потолку продемонстрировать декор стен и мебель. Еще одно преимущество белой потолочной краски заключается в том, что она обладает способностью покрывать недостатки и пятна. Белая краска удобна в использовании и легко подкрашивается.

К слову, самой популярной комбинацией покраски является светлый потолок – темные стены.