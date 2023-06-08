Хоча фарбування стін може бути виснажливим і не має особливого сенсу, якщо ви не робите ремонт, його все-таки варто робити. Це ознаки, на які вам підкажуть, що пора пофарбувати стіни.

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Фарба втратила насиченість та яскравість

Протягом багатьох років фарба стає "жертвою" сонячного висвітлення, через що з часом втрачає свою яскравість. Тепло та вологість також посилюють цей негативний вплив.

Якщо ваші стіни виглядають тьмяно, можна додати новий шар фарби. Ви можете пофарбувати стіну в такий колір, як є, або ж поекспериментувати та обрати зовсім інший.

Пофарбуйте новим шаром, якщо колір став блідим / Фото Getty Images

На стінах з'явилися сліди або фарба відшаровується

На стінах з роками залишаються плями. Хоча ви часто можете вирішити це, відмивши їх водою з милом, краще все ж перефарбувати. А якщо ви помітили, що фарба потріскалася, є порізи чи заглибини, тоді точно варто додати новий шар.

Перш ніж наносити новий шар фарби, дуже важливо очистити фарбу, що відшаровується, і поверхню під нею.

Колір суперечить сучасним трендам

Колір стін, який виходить з моди, безумовно, може вплинути на ваше рішення перефарбувати їх.

"Основні колірні тенденції дизайну інтер’єру, як правило, змінюються кожні чотири-вісім років, тому варто пам’ятати про це, вносячи зміни. Наприклад, ту насичену холодну сіру фарбу, яку ви обрали п’ять років тому, можливо, потрібно змінити на більш теплу сіру або білу", – каже дизайнерка Лорна Гросс.

Просто пам'ятайте, що колір, який нас оточує, може впливати на настрій і самопочуття. Якщо ви відчуваєте, що цей колір вам більше не подобається, бо це вже застарілий тренд, то пофарбуйте в інший.