П'ять ознак того, що треба перефарбувати стіни
Джерело:Homes & Gardens
Фарбування стін досить виснажливий процес, але настає час, коли це справді треба зробити. Професійні маляри розповіли про те, як зрозуміти, що стіни потребують оновлення.
Хоча фарбування стін може бути виснажливим і не має особливого сенсу, якщо ви не робите ремонт, його все-таки варто робити. Це ознаки, на які вам підкажуть, що пора пофарбувати стіни.
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Фарба втратила насиченість та яскравість
Протягом багатьох років фарба стає "жертвою" сонячного висвітлення, через що з часом втрачає свою яскравість. Тепло та вологість також посилюють цей негативний вплив.
Якщо ваші стіни виглядають тьмяно, можна додати новий шар фарби. Ви можете пофарбувати стіну в такий колір, як є, або ж поекспериментувати та обрати зовсім інший.
На стінах з'явилися сліди або фарба відшаровується
На стінах з роками залишаються плями. Хоча ви часто можете вирішити це, відмивши їх водою з милом, краще все ж перефарбувати. А якщо ви помітили, що фарба потріскалася, є порізи чи заглибини, тоді точно варто додати новий шар.
Перш ніж наносити новий шар фарби, дуже важливо очистити фарбу, що відшаровується, і поверхню під нею.
Колір суперечить сучасним трендам
Колір стін, який виходить з моди, безумовно, може вплинути на ваше рішення перефарбувати їх.
"Основні колірні тенденції дизайну інтер’єру, як правило, змінюються кожні чотири-вісім років, тому варто пам’ятати про це, вносячи зміни. Наприклад, ту насичену холодну сіру фарбу, яку ви обрали п’ять років тому, можливо, потрібно змінити на більш теплу сіру або білу", – каже дизайнерка Лорна Гросс.
Просто пам'ятайте, що колір, який нас оточує, може впливати на настрій і самопочуття. Якщо ви відчуваєте, що цей колір вам більше не подобається, бо це вже застарілий тренд, то пофарбуйте в інший.