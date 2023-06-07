Професіонали з фарбування кажуть, що фарбувати зовнішні стіни тією фарбою, яка призначена для інтер'єру, не варто. Усе через відмінності у складі обох типів фарб.

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"Ні, фарби для інтер'єру відрізняються від фарби для зовнішньої обробки. Внутрішня фарба не витримає зовнішнього впливу зовнішніх факторів", – стверджує підрядник Джей Сандерс, який займається реконструкцією будинків у Балтіморі.

Які недоліки фарбування зовнішніх стін внутрішньою фарбою

Інтер'єрна фарба розроблена таким чином, щоб протистояти стиранню, плямам і відбиткам пальців. А найкращі типи фарб для кухонь розроблені таким чином, що їх ще легко мити. Однак оскільки вона не містить таких же сильних хімічних речовин, як зовнішні фарби, наприклад речовина проти плісняви, надовго її не вистачить. Як наслідок, фарба, найімовірніше, досить швидко потріскається, вицвіте, на ній з'являться пухирі і почне лущиться.

Вона також менше протистоїть ультрафіолетовим променям від сонця та коливанням температури, ніж зовнішня фарба. Ба більше, внутрішня фарба може погано прилипати до зовнішніх поверхонь. Вона також часто є тонкою та пористою.

"Загалом краще вибрати високоякісну зовнішню фарбу, яка витримає зміни погоди та протистоїть багатьом зовнішнім факторам, – говорить експерт Андре Казімірскі.

Чи є переваги

Експерт із фарб Рей Броснан каже, що є кілька випадків, коли використання внутрішньої фарби на зовнішніх стінах може бути доцільним. Наприклад, якщо потрібно щось терміново підфарбувати. Також це не найкращий, але спосіб, щоб зекономити гроші, якщо у вас обмежений бюджет.

Крім того, внутрішня фарба може витримати певний час, якщо будинок стоїть у захищеному місці. "У випадках, коли поверхня захищена від прямих сонячних променів і екстремальних погодних умов, внутрішня фарба може запропонувати тимчасове покриття", – додає Рей.