Профессионалы по окраске говорят, что красить наружные стены той краской, которая предназначена для интерьера, не стоит. Все из-за отличий в составе обоих типов красок.

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"Нет, краски для интерьера отличаются от краски для наружной отделки. Внутренняя краска не выдержит внешнего воздействия внешних факторов", – утверждает подрядчик Джей Сандерс, занимающийся реконструкцией домов в Балтиморе.

Какие недостатки окрашивания наружных стен внутренней краской

Интерьерная краска разработана таким образом, чтобы противостоять истиранию, пятнам и отпечаткам пальцев. А лучшие типы красок для кухонь разработаны таким образом, что их легко мыть. Однако поскольку она не содержит таких же сильных химических веществ, как наружные краски, например, вещество против плесени, надолго ее не хватит. Как следствие, краска, скорее всего, довольно быстро потрескается, выцветет, на ней появятся волдыри и начнет шелушиться.

Она также меньше противостоит ультрафиолетовым лучам от солнца и колебаниям температуры, чем наружная краска. Более того, внутренняя краска может плохо прилипать к наружным поверхностям. Она также часто тонкая и пористая.

"В общем, лучше выбрать высококачественную внешнюю краску, которая выдержит изменения погоды и противостоит многим внешним факторам", – говорит эксперт Андре Казимирски.

Есть ли преимущества

Эксперт по краскам Рэй Броснан говорит, что существует несколько случаев, когда использование внутренней краски на наружных стенах может быть целесообразным. К примеру, если нужно что-то срочно подкрасить. Также это не самый лучший, но способ, чтобы сэкономить деньги, если у вас ограничен бюджет.

Кроме того, внутренняя краска может выдержать определенное время, если здание стоит в защищенном месте. "В случаях, когда поверхность защищена от прямых солнечных лучей и экстремальных погодных условий, внутренняя краска может предложить временное покрытие", – добавляет Рей.