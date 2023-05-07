Люди думають, що достатньо вибрати колір фарби і помалювати нею стіни, щоб кімната стала такою, як ми її собі уявили. Насправді це самообман.

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Одна з найпоширеніших помилок під час фарбування

Дизайнер Крейс, який публікує тематичні відео в тіктоці, розповів про одну важливу річ, яку люди не враховують під час фарбування. Це вони починають розуміти вже згодом.

Перед тим, як купувати багато фарби або малювати цілу стіну, треба спочатку випробувати колір. Для чого це? Насправді все дуже просто. Освітлення "змінює" колір фарби.

Ваше освітлення може змусити бежевий виглядати жовтим, сірий – зеленим, а білий – надто блідим,

– розповідає Крейс.

За словами професіонала, варто випробувати принаймні три кольори на великій стіні, перш ніж фарбувати весь простір. Дизайнер рекомендує знайти один колір, який вам подобається, а також два його відтінки – світліший і темніший – і намалювати їх один біля одного, щоб порівняти.

"Подивіться на них удень і вночі, це допоможе вибрати правильний колір", – радить Крейс.

Користувачі погодилися з дизайнером. Один прокоментував: "Правда, я придбав світло-бежевий, і він чомусь виглядає темно-сірим у моїй ванній кімнаті". Другий розповів: "Я купив відро найдорожчої фарби для свого будинку. Але після того, як стіни пофарбували, кімната мала вигляд кабінету лікаря.