Люди думают, что достаточно выбрать цвет краски и порисовать ею стены, чтобы комната стала такой, как мы ее вообразили. На самом деле это самообман.

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Одна из самых распространенных ошибок при окрашивании

Дизайнер Крейс, публикующий тематические видео в тектоке, рассказал об одной важной вещи, которую люди не учитывают во время окрашивания. Это они начинают понимать уже позже.

Перед тем, как покупать много краски или рисовать целую стену, нужно сначала испытать цвет. Зачем это? На самом деле все очень просто. Освещение "изменяет" цвет краски.

Ваше освещение может заставить бежевый выглядеть желтым, серый – зеленым, а белый – слишком бледным,

– рассказывает Крейс.

По словам профессионала, стоит опробовать по крайней мере три цвета на большой стене, прежде чем красить все пространство. Дизайнер рекомендует найти один цвет, который вам нравится, а также два его оттенка – более светлый и более темный – и нарисовать их друг у друга, чтобы сравнить.

"Посмотрите на них день и ночь, это поможет выбрать правильный цвет", – советует Крейс.

Пользователи согласились с дизайнером. Один прокомментировал: "Правда, я приобрел светло-бежевый, и он почему-то выглядит темно-серым в моей ванной". Второй рассказал: "Я купил ведро самой дорогой краски для своего дома. Но после того, как стены покрасили, комната выглядела кабинетом врача.