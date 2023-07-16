Насправді фарби саме для ванної кімнати не існує, але є фарби, створені для вологого середовища. Які їхні основні переваги – читайте далі.

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Фарби для ванних кімнат

Фарби, які добре "працюють" у ванних кімнатах, мають кілька ключових характеристик:

Властивості проти плісняви : фарба для ванної кімнати містить антимікробні добавки, які допомагають протистояти (але не повністю запобігають) цвілі.

: фарба для ванної кімнати містить антимікробні добавки, які допомагають протистояти (але не повністю запобігають) цвілі. Покриття, яке можна мити : оскільки стіни ванної кімнати потребують час від часу протирання або навіть чищення, хороша фарба для ванної кімнати трохи стійкіша та еластичніша, ніж інші інтер’єрні фарби.

: оскільки стіни ванної кімнати потребують час від часу протирання або навіть чищення, хороша фарба для ванної кімнати трохи стійкіша та еластичніша, ніж інші інтер’єрні фарби. Щільна структура: деякі фарби мають більш щільну структуру і можуть з часом довше зберігати блиск.

Яку обрати

Задовго до того, як розробили фарби з властивістю "стійка до плісняви", використання глянцевих фарб було найефективнішим способом боротьби з вологою у ванній кімнаті. Чим вищий глянець, тим краща ефективність фарби.

У старих ванних кімнатах ви часто бачите глянцеві покриття на всіх поверхнях. Глянцеві фарби не запобігають появі плісняви, але вони полегшують процес прибирання. Стійкі плями змивати зі стін з таким покриттям значно легше.

Одним із найкращих варіантів наразі є латексна фарба. Ґрунтовка, стійка до цвілі, також є чудовим початком якісного фарбування ванної кімнати.