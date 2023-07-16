На самом деле краски для ванной комнаты не существует, но есть краски, созданные для влажной среды. Какие их основные преимущества читайте дальше.

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Краски для ванных комнат

Краски, хорошо "работающие" в ванных комнатах, имеют несколько ключевых характеристик:

Свойства против плесени : краска для ванной комнаты содержит антимикробные добавки, которые помогают противостоять (но не полностью предотвращают) плесени.

: краска для ванной комнаты содержит антимикробные добавки, которые помогают противостоять (но не полностью предотвращают) плесени. Покрытие, которое можно мыть : поскольку стены ванной комнаты требуют время от времени протирания или даже чистки, хорошая краска для ванной комнаты немного более устойчива и эластична, чем другие интерьерные краски.

: поскольку стены ванной комнаты требуют время от времени протирания или даже чистки, хорошая краска для ванной комнаты немного более устойчива и эластична, чем другие интерьерные краски. Плотная структура : некоторые краски имеют более плотную структуру и могут со временем дольше сохранять блеск.

Какую выбрать

Задолго до того, как разработали краски со свойством "стойкости к плесени", использование глянцевых красок было самым эффективным способом борьбы с влагой в ванной комнате. Чем выше глянец, тем лучше эффективность краски.

В старых ванных комнатах вы часто видите глянцевое покрытие на всех поверхностях. Глянцевые краски не предотвращают появление плесени, но они облегчают процесс уборки. Устойчивые пятна смывать со стен с таким покрытием значительно легче.

Одним из лучших вариантов сейчас является латексная краска. Грунтовка, устойчивая к плесени, также является отличным началом качественной покраски ванной комнаты.