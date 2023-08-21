Фіолетовий охоплює багато відтінків: від м'якого, ніжного пастельного бузкового до фіолетово-сірого та насиченого баклажану. Ось три тони, які просто ідеально поєднуються з будь-яким фіолетовим.

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Приглушений сірий

Шукаєте ідеї для фіолетової спальні? Поєднайте бузковий відтінок з темно-рожевим і світло-сірим. Ваша кімната справді матиме вишуканий вигляд.

"Сірий є фантастичним у поєднанні з темно-фіолетовим, однак, враховуйте і півтони, нейтральні відтінки з рожевим або бузковим відтінком для гармонійного завершення", – радить експерт Рут Моттерсхед.

Спокійна спальня сірого та бузкового кольорів / Brent Darby

Контрастний жовтий

Симбіоз фіолетового та жовтого вважають одним із найкращих. Якщо використовувати яскравий тон у помірних кількостях, то ви створите візуальну інтригу.

"Вибирайте тони, взаємопротилежні на колірному колі. Жовтий і зелений – два кольори, які можуть створити яскравий контраст із фіолетовим", – пропонує дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Фіолетова баклажанна стіна з жовтими деталями / Little Greene

Брудно-білий

Поєднання фіолетового з білим – чудовий спосіб оживити нейтральну кімнату. Дизайнери радять обирати саме брудний відтінок білого, щоб "очі відпочивали в переважно фіолетовому просторі".

"Королівський фіолетовий колір іноді може бути проблемою, бо його треба вміти правильно використовувати. Тому краще пом'якшити його нейтральними відтінками", – каже куратор кольорів у Farrow & Ball Джоа Стадхолм.

Універсальний варіант / Фото Bungalow DK