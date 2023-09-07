Якщо ви дуже любите фіолетовий, спробуйте пофарбувати стіни в цей колір. Якщо не впевнені, чи зможете жити у фіолетовій кімнаті, додайте лише один чи кілька акцентів. Це може бути фіолетовий диван у вітальні чи бузкові подушки та плед у спальні. Словом, варіантів безліч – пропонуємо переглянути кілька з них.
Зверніть увагу З чого почати ремонт: поради відомого українського девелопера
Для дизайну кухні ідеальним буде ніжно-фіолетовий
Кухонні шафи світло-фіолетового кольору / Фото Little Green
Створіть затишок за допомогою універсального темно-фіолетового
Стіни пофарбували наполовину фіолетовим / Фото Neptune Clove paint
Темно-лілові стіни є чудовим фоном для візерункових штор
Штори з природним принцом на тлі лілової стіни / Фото Sanderson Elysian fabrics
Використовуйте фіолетовий з коштовними тонами
Коштовним кольором, зокрема, вважають темно-зелений / Фото Sofology
Додайте кілька бузкових аксесуарів у спальні
Ніжна спальня з бузковими деталями / Фото Brent Darby