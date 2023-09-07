Если вы очень любите фиолетовый, попробуйте выкрасить стены в этот цвет. Если вы не уверены, сможете жить в фиолетовой комнате, добавьте только один или несколько акцентов. Это может быть фиолетовый диван в гостиной или сиреневые подушки и плед в спальне. Словом, вариантов множество – предлагаем просмотреть несколько из них.
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Для дизайна кухни идеальным будет нежно-фиолетовый.
Кухонные шкафы светло-фиолетового цвета / Фото Little Green
Создайте уют с помощью универсального темно-фиолетового
Стены покрасили наполовину фиолетовым / Фото Neptune Clove paint
Темно-лиловые стены являются отличным фоном для узорных штор.
Шторы с природным принцем на фоне лиловой стены / Фото Sanderson Elysian fabrics
Используйте фиолетовый с драгоценными тонами
Драгоценным цветом, в частности, считают темно-зеленый / Фото Sofology
Добавьте несколько сиреневых аксессуаров в спальне
Нежная спальня с сиреневыми деталями / Фото Brent Darby