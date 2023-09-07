Если вы очень любите фиолетовый, попробуйте выкрасить стены в этот цвет. Если вы не уверены, сможете жить в фиолетовой комнате, добавьте только один или несколько акцентов. Это может быть фиолетовый диван в гостиной или сиреневые подушки и плед в спальне. Словом, вариантов множество – предлагаем просмотреть несколько из них.

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Для дизайна кухни идеальным будет нежно-фиолетовый.

Кухонные шкафы светло-фиолетового цвета / Фото Little Green

Создайте уют с помощью универсального темно-фиолетового

Стены покрасили наполовину фиолетовым / Фото Neptune Clove paint

Темно-лиловые стены являются отличным фоном для узорных штор.

Шторы с природным принцем на фоне лиловой стены / Фото Sanderson Elysian fabrics

Используйте фиолетовый с драгоценными тонами

Драгоценным цветом, в частности, считают темно-зеленый / Фото Sofology

Добавьте несколько сиреневых аксессуаров в спальне

Нежная спальня с сиреневыми деталями / Фото Brent Darby