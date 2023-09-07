Ідеї для фіолетової кімнати: 5 прикладів, як можна використати цей актуальний колір
Джерело:Homes & Gardens
Фіолетовий – універсальний колір, який став особливо популярним у 2022 році. За допомогою різних відтінків цього тону можна створити красиві та ніжні чи сміливі й темні дизайни.
Якщо ви дуже любите фіолетовий, спробуйте пофарбувати стіни в цей колір. Якщо не впевнені, чи зможете жити у фіолетовій кімнаті, додайте лише один чи кілька акцентів. Це може бути фіолетовий диван у вітальні чи бузкові подушки та плед у спальні. Словом, варіантів безліч – пропонуємо переглянути кілька з них.
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