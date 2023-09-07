Ідеї для фіолетової кімнати: 5 прикладів, як можна використати цей актуальний колір

Фіолетовий – універсальний колір, який став особливо популярним у 2022 році. За допомогою різних відтінків цього тону можна створити красиві та ніжні чи сміливі й темні дизайни.

Якщо ви дуже любите фіолетовий, спробуйте пофарбувати стіни в цей колір. Якщо не впевнені, чи зможете жити у фіолетовій кімнаті, додайте лише один чи кілька акцентів. Це може бути фіолетовий диван у вітальні чи бузкові подушки та плед у спальні. Словом, варіантів безліч – пропонуємо переглянути кілька з них.

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Для дизайну кухні ідеальним буде ніжно-фіолетовий

Кухонні шафи світло-фіолетового кольору / Фото Little Green

Створіть затишок за допомогою універсального темно-фіолетового

Стіни пофарбували наполовину фіолетовим / Фото Neptune Clove paint

Темно-лілові стіни є чудовим фоном для візерункових штор

Штори з природним принцом на тлі лілової стіни / Фото Sanderson Elysian fabrics

Використовуйте фіолетовий з коштовними тонами

Коштовним кольором, зокрема, вважають темно-зелений / Фото Sofology

Додайте кілька бузкових аксесуарів у спальні

Ніжна спальня з бузковими деталями / Фото Brent Darby