У Флориді продається райський острів з двома будинками: в чому унікальність пропозиції

Острів Іст Сістер Рок у штаті Флорида виставлений на продаж за 11,7 мільйона доларів. В оголошенні зазначено, що це не лише шанс придбати елітну нерухомість, але й можливість отримати пасивний дохід.

Щоб дістатися до нерухомості, майбутньому мешканцю знадобиться човен. Райський острів розташований в оточені блакитних вод і є повністю ізольованим від сусідніх населених пунктів.

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Власник отримує не лише рукотворний острів, але й власний доступ до моря / Фото airbnb

Унікальною цю пропозицію робить можливість придбати не лише сушу, але й кілька квадратних метрів морського дна.

Будинки на острові

Власник отримує не лише рукотворний острів, але й власний доступ до моря / Фото airbnb

Головний будинок поділений на кілька зон / Фото airbnb

В будинку розташовано 3 спальні / Фото airbnb

Санвузол / Фото airbnb

На рукотворному острові є 2 житла: головний та гостьовий будинок. У першому розташовано: велику кухню, 3 спальні, 2 ванни кімнати та веранду, звідки відкривається неймовірний вид. У звітах дім датується 1980 роком, коли будівництво не регулювалося законами про охорону навколишнього середовища. Побудувати щось побідне сьогодні неможливо.

Кухня поділена на 2 зони / Фото airbnb

Кухня поділена на 2 зони / Фото airbnb

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У гостьовому будинку розміщена спальня та невелика кухня. Зовні є басейн та безліч охоронюваних океанських територій для підводного плавання, риболовлі та дайвінгу.

Гостьовий будинок / Фото airbnb

Спальня з одним ліжком / Фото airbnb

Басейн на території острова / Фото airbnb

Додаткові переваги

Весь острів є автономним: приміщення освітлюються та обігріваються за допомогою сонячної та вітрової енергії. Відтак, майбутні власники зможуть економити на комунальних послугах.

На території є вертолітний майданчик / Фото airbnb

Дістатися на острів можна човном або за допомогою вертольоту. Територія оснащена спеціальними майданчиками, де можна залишити транспорт будь-яких габаритів.

Нинішні власники володіють островом з 1995 року. Вони здають його в потижневу оренду й зізнаються, що Іст Сістер Рок приносить купу грошей. Ціни варіюються від 10 500 доларів на тиждень до 16 500 доларів на 7 святкових днів.