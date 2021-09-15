У Флориді продається райський острів з двома будинками: в чому унікальність пропозиції
Джерело:Realtor
Острів Іст Сістер Рок у штаті Флорида виставлений на продаж за 11,7 мільйона доларів. В оголошенні зазначено, що це не лише шанс придбати елітну нерухомість, але й можливість отримати пасивний дохід.
Щоб дістатися до нерухомості, майбутньому мешканцю знадобиться човен. Райський острів розташований в оточені блакитних вод і є повністю ізольованим від сусідніх населених пунктів.
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Унікальною цю пропозицію робить можливість придбати не лише сушу, але й кілька квадратних метрів морського дна.
Будинки на острові
На рукотворному острові є 2 житла: головний та гостьовий будинок. У першому розташовано: велику кухню, 3 спальні, 2 ванни кімнати та веранду, звідки відкривається неймовірний вид. У звітах дім датується 1980 роком, коли будівництво не регулювалося законами про охорону навколишнього середовища. Побудувати щось побідне сьогодні неможливо.
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У гостьовому будинку розміщена спальня та невелика кухня. Зовні є басейн та безліч охоронюваних океанських територій для підводного плавання, риболовлі та дайвінгу.
Додаткові переваги
Весь острів є автономним: приміщення освітлюються та обігріваються за допомогою сонячної та вітрової енергії. Відтак, майбутні власники зможуть економити на комунальних послугах.
Дістатися на острів можна човном або за допомогою вертольоту. Територія оснащена спеціальними майданчиками, де можна залишити транспорт будь-яких габаритів.
Нинішні власники володіють островом з 1995 року. Вони здають його в потижневу оренду й зізнаються, що Іст Сістер Рок приносить купу грошей. Ціни варіюються від 10 500 доларів на тиждень до 16 500 доларів на 7 святкових днів.