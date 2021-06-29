Євросоюз виділив на роботи 400 тисяч євро (13 мільйонів гривень), решту суми вдалося отримати від уряду Франції та приватних осіб. Що особливого у замку та як він виглядає – дивіться далі.

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Як виникла ідея

Підприємець Мішель Гійо у 1970-х роках купив руїни ренесансного замку Сен-Фарго. Він його відновив і вирішив побудувати замок Геделон з нуля за середньовічними технологіями. Бізнесмен зібрав необхідну суму – 400 тисяч євро від Євросоюзу, кошти від уряду Франції та приватних осіб.

Замок будують за середньовічними технологіями / Фото Archdaily

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Об'єкт зводять біля лісу, кам'яного кар'єру і водойми. Цим займаються 70 робочих, які також самостійно добувають матеріали. Необхідні інструменти виготовляють в кузні в ручну. Будівельникам допомагають волонтери. Також на місці проводять екскурсії, на яких розповідають про архітектуру XVII – XVIII століть.

Планується, що у замку будуть фортифікаційні споруди, масивні кам'яні стіни, велика головна вежа, а також дві вежі для захисту входу.

Як виглядає неймовірний замок у Франції​ / фото Archdaily: