Будинок побудований у стилі "Аліси в країні чудес" і його інтер'єр здивує кожного. Як виглядає зіркове житло – дивіться нижче.

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Що є у будинку

Розкішний особняк зірка називає "будинком для дорослих". Це пов'язано з тим, що у маєтку є тунель у вигляді вагіни.

Супермодель хотіла створити незвичайний інтер'єр / Фото Architectural Digest

За словами супермоделі, була мета створити інтер'єр з різним настроєм, тому дизайн вийшов дивним, а кожна кімната оформлена по-різному.

Кожна кімната оформлена по-особливому / Фото Architectural Digest

В об'єкті є спальні, ванні кімнати, вітальня, їдальня, а також приміщення в стилі фільмів Девіда Лінча та ямою з кульками.

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Як виглядає незвичайний будинок Кари Делевінь: фото Architectural Digest

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