Будинок з'явився на ринку за 2 395 000 доларів США. Вже через 12 днів повідомили, що житло очікує на продаж. Тобто воно дуже швидко привернуло увагу покупців.

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Сучасний будинок у футуристичному стилі

Будинок футуристичний лише зовні, всередині – він гарний та сучасний, як і всі нові помешкання.

Житло площею 370 квадратних метрів вирізняється чіткими лініями, скляними стінами і консольною конструкцією зі сталевим каркасом, яка створює ілюзію плавання.

"У нас немає футуристичної архітектури в стилі космічного корабля ніде в регіоні. Цей будинок стоїть помітно на пагорбі, оточений гарними звичайними будинками. Він справді виділяється в хорошому сенсі, тому що він унікальний, інтригує", – каже агент із лістингу Кім Пачіні-Хауч.

Світлий інтер'єр з яскравими акцентами / Фото Snap A Prop

Будинок вміщує чотири спальні та чотири ванні кімнати. Елегантні інтер'єри в основному чорно-білих кольорів з кількома червоними акцентами.

"Палуба" будинку є своєрідною родзинкою, звідки видно всі неймовірні краєвиди на долину Сакраменто та міський горизонт. Словом, це не будинок, а справжній трофей.

Домашня "палуба" з відпочинковою зоною / Фото Snap A Prop