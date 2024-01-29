У будь-якому випадку ціна за таку "квартиру" надто висока, а це 1250 фунтів стерлінгів на місяць. Причому у вартість навіть не входять рахунки за комунальні послуги, які обійдуться ще у 250 фунтів.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Спальня просто вражає

У гаражі є власна кухня, яку облаштували в центральній кімнаті, та душ з туалетом у суміжній кімнаті. На кухні є кілька шаф, умивальник, духовка та пральна машина. Холодильник, очевидно, треба буде докупити.



Центральна кімната з кухонним куточком / Фото Jam Press

Належної спальні чи спальних місць у гаражі немає. Для цього лише виокремили окрему "кімнату", що розташована вгорі, але вона без дверей. Дістатися до цього куточка можна тільки драбиною, яка стоїть над кухнею. Варто зазначити, що в повний ріст у цій спальні стояти неможливо через похилу стелю.



Крихітна спальня без ліжка та дверей / Фото Jam Press



Ванна кімната має розкішний інтер'єр / Фото Jam Press

Згідно з оголошенням, орендувати "квартиру" може лише одна людина без домашніх тварин. Будівля повністю утеплена, є електроопалення. До вартості входять два паркувальні місця та сад.