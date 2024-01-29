В любом случае цена за такую "квартиру" слишком высокая, а это 1250 фунтов стерлингов в месяц. Причем в стоимость даже не входят счета за коммунальные услуги, которые обойдутся еще в 250 фунтов.

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Спальня просто поражает

В гараже есть собственная кухня, которую обустроили в центральной комнате, и душ с туалетом в соседней комнате. На кухне есть несколько шкафов, умывальник, духовка и стиральная машина. Холодильник, очевидно, нужно будет докупить.



Центральная комната с кухонным уголком / Фото Jam Press

Надлежащей спальни или спальных мест в гараже нет. Для этого только выделили отдельную "комнату", расположенная вверху, но она без дверей. Добраться до этого уголка можно только по стремянке, которая стоит над кухней. Стоит отметить, что в полный рост в этой спальне стоять невозможно из-за наклонного потолка.



Крошечная спальня без кровати и дверей / Фото Jam Press



Ванная комната имеет роскошный интерьер / Фото Jam Press

Согласно объявлению, арендовать "квартиру" может только один человек без домашних животных. Здание полностью утеплено, есть электроотопление. В стоимость входят два парковочных места и сад.