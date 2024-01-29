Оце несподіванка: в одному з британських сіл здають в оренду "квартиру", яка насправді є гаражем
Джерело:The Sun
У селі Кукхем Дін, що в графстві Беркшир, здають в оренду старий гараж з дерев'яною обробкою для проживання. Проте в оголошенні зазначають, що це квартира.
У будь-якому випадку ціна за таку "квартиру" надто висока, а це 1250 фунтів стерлінгів на місяць. Причому у вартість навіть не входять рахунки за комунальні послуги, які обійдуться ще у 250 фунтів.
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Спальня просто вражає
У гаражі є власна кухня, яку облаштували в центральній кімнаті, та душ з туалетом у суміжній кімнаті. На кухні є кілька шаф, умивальник, духовка та пральна машина. Холодильник, очевидно, треба буде докупити.
Центральна кімната з кухонним куточком / Фото Jam Press
Належної спальні чи спальних місць у гаражі немає. Для цього лише виокремили окрему "кімнату", що розташована вгорі, але вона без дверей. Дістатися до цього куточка можна тільки драбиною, яка стоїть над кухнею. Варто зазначити, що в повний ріст у цій спальні стояти неможливо через похилу стелю.
Крихітна спальня без ліжка та дверей / Фото Jam Press
Ванна кімната має розкішний інтер'єр / Фото Jam Press
Згідно з оголошенням, орендувати "квартиру" може лише одна людина без домашніх тварин. Будівля повністю утеплена, є електроопалення. До вартості входять два паркувальні місця та сад.