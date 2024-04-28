Будинок на горі: скільки коштує орендувати це затишне помешкання в Карпатах

У Славському здають в довготривалу оренду частину будинку з окремим входом. Житло розташоване на мальовничій горі Погар, де видно панораму Карпат.

Власники пропонують дві кімнати з усіма меблями та технікою. Згідно з даними оголошення на OLX, вартість оренди становить 10 тисяч гривень на місяць, передає Нерухомість 24.

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Помешкання з власною терасою

Господарі кажуть, що частина їхнього будинку буде ідеальною для сім'ї з дитиною. У вартість входить ще тераса з відпочинковою зоною, звідки відкриваються чудові краєвиди на гору Тростян.

Інтер'єр досить затишний – стіни облицьовані деревом, як це зазвичай є у гірських будинках. Власники кажуть, що житло повністю адаптоване до можливих блекаутів (є аварійне освітлення, камін і газова плита).

Інтер'єр гірського будинку в Славському / Фото OLX

Які ціни на котеджі у Львівській області

У Львові квадратний метр котеджної нерухомості коштує 1150 доларів, а в області – 1000 доларів. Такі показники навіть перевищують столичні ціни. У Києві середня вартість становить 1100 доларів за квадрат, а в області – 948 доларів.

Середня ціна за квадрат у котеджах так зросла протягом останнього року. Адже у 2023-му квадратний метр у котеджах столиці коштував 910 доларів і ще й випереджував львівські ціни.